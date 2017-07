Près de 30 millions de dollars pour la résilience au changement climatique

Les crues survenues dans la province de Binh Dinh au Centre en 2016. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Le premier projet d’environnement au Vietnam financé par le Fonds Vert pour le Climat (GFC) a été lancé lors d’un récent colloque de coopération entre GFC et le Vietnam.

Organisé par le ministère de la Planification et de l’Investissement et le GFC, ce colloque avait pour but de discuter des moyens de soutien du Vietnam par le GCF en vue de renforcer la résilience aux impacts du changement climatique et la croissance verte.

Les deux parties ont annoncé le projet "Amélioration des capacités de réaction contre les conséquences du changement climatique des communautés côtières au Vietnam", doté d’un budget de 29,5 millions de dollars financé par le GFC, dont l’objet est de soutenir les communautés en limitant les dommages causés par les catastrophes naturelles et d'améliorer leurs moyens de subsistance.



Le projet a été conçu sur la base d'une coopération entre le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) et le gouvernement vietnamien. Les provinces de Thanh Hoa au Centre et de Ca Mau au Sud sont les deux premières localités qui en bénéficieront.



Le Vietnam est l'un des 30 pays du monde les plus touchés par le changement climatique, et ce projet est d’ores et déjà considéré comme urgent. -CPV/VNA