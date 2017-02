Près de 15 millions de tonnes de ciment et de clinker exportées en 2016

Hanoï (VNA) - L’exportation de 14,73 millions de tonnes de ciment et de clinker en 2016 a dégagé 561 millions de dollars en 2016, ce qui représente, en un an, un recul de 7,1% en volume et de 16% en montant.



Le Vietnam est le 5e producteur mondial de ciment et clinker, après la Chine, l’Inde, l’Iran et les Etats-Unis. Photo: Internet.

Les Philippines et le Bangladesh sont les premiers consommateurs avec près de 60% des exportations vietnamiennes. Taïwan (Chine), le Mozambique, et la Malaisie sont aussi de grands débouchés.



Selon les statistiques du ministère de la Construction, en 2016, la production nationale a atteint plus de 75 millions de tonnes (+3,5% en un an), dont 60 millions de tonnes ont été commercialisées sur le marché domestique (+6,2%).



En 2018, la production nationale devrait monter à 108 millions de tonnes, et à 120 millions de tonnes en 2020, selon les prévisions de l’Association des producteurs de ciment du Vietnam.



-CPV/VNA