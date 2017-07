Des lecteurs vietnamiens s'intéressent à la journée du livre israélien au Vietnam. Photo : VNA

Hanoï (VNA) - La première journée du livre israélien au Vietnam a eu lieu dimanche, 16 juillet, dans la rue aux livres de Hanoï à l’occasion de la célébration du 25ème anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques Vietnam-Israël (12 juillet).

S'exprimant lors de la cérémonie d'ouverture, le directeur de la compagnie par actions des livres Omega Plus Books, Vo Trong Dai, a déclaré que l'événement était une des activités visant à favoriser les liens et la compréhension mutuelle entre les deux pays.

Selon lui, les lecteurs vietnamiens s'intéressent à Israël et au peuple juif, de sorte qu'un certain nombre de livres portant sur différents thèmes de l'histoire et de l'économie du pays à la culture et à l'éducation ont été publiés ces dernières années.

A cette occasion, plus de 100 documents précieux sur Israël et les Juifs, publiés en vietnamien, anglais et hébreux sont exposés.

Un livre sur la lutte contre la sécheresse a été offert à des services provinciaux des Ressources naturelles et de l’Environnement du Vietnam.

Enfin, une table ronde sur la coopération vietnamo-israélienne a eu lieu.

Cet événement ​était coorganisé par l’ambassade d’Israël au Vietnam, et les sociétés vietnamiennes Omega Plus et Alphabooks. -VNA