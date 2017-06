Les épreuves nationales du baccalauréat 2017 ont débuté ce jeudi matin.

Hanoi (VNA) - Les épreuves nationales du baccalauréat 2017 ont débuté ce jeudi matin pour durer jusqu’à samedi.

Ce jeudi matin, ​les candidats passent ​les épreuves de littérature et ​l'après-midi, celles de mathématiques.

C’est la première fois que le baccalauréat vietnamien est placé sous la responsabilité des Services locaux de l’éducation et de la formation. En dehors du diplôme de fin d’études secondaires, les résultats de cet examen conditionne une éventuelle admission à l’université.



Les organisateurs ont fait tout le nécessaire : infrastructures, inspecteurs et surveillance, sujets d’épreuves et copies...



Selon la réglementation de 2017, l’organisation et le contenu de l’examen national de fin d’études secondaires connaissent quelques modifications. Les candidats doivent passer un minimum de quatre épreuves parmi les cinq proposées, trois étant obligatoires (mathématiques, littérature et langue étrangère), et la dernière, optionnelle, au choix, sciences naturelles (physique, chimie et biologie) et sciences sociales (histoire, géographie et éducation civique).

À l’exception de la littérature, les épreuves des autres disciplines ont pour forme un questionnaire à choix multiples. Chaque candidat dans une même salle possède un code du sujet d’épreuves.



Chaque salle d’examen comprend au maximum 24 candidats, au lieu de 30 l’année dernière, ce qui facilite la surveillance tout en réduisant les possibilités de fraude.... Le jury et l’équipe de surveillants sont composés d’enseignants de lycée et d’université.



Le ministère renforcera les contrôles imprévus afin de vérifier le respect de la réglementation, et toutes les infractions commises par un candidat, un enseignant ou un cadre seront sévèrement sanctionnées.

Le ministère a demandé aux Services de l’éducation et de la formation locaux d’organiser pour les cadres ​chargés de la surveillance des formations en matière de distribution des sujets d’épreuves, des brouillons et de collecte des épreuves. Parallèlement, il a contrôlé dans les localités ​la préparation des salles d’examen et d’attente pour les candidats libres.



Avant chaque épreuve, les centres d’examen désigneront par tirage au sort les premier et deuxième surveillants des salles.



Les renouvellements dans l’organisation de l’examen seront appliqués ​ces prochaines années. -VNA