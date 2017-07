Photo d'illustration : CVN



Hanoï (VNA) - Selon le ministère du Travail, des Invalides et des Affaires sociales, durant les six premiers mois de 2017, le Vietnam a comptabilisé 57.424 travailleurs envoyés à l’étranger.En juin, 13.090 Vietnamiens, dont 4.733 femmes, sont partis à l'étranger pour travailler. Le Japon est le premier recruteur, avec 5.755 personnes. Viennent ensuite Taïwan (Chine, 5.691), la République de Corée (818), l’Arabie saoudite (514), la Malaisie (158), l’Algérie (68)...Ainsi, ​sur les deux premiers trimestres, le Vietnam a envoyé 57.424 travailleurs (dont 21.249 femmes) dans des pays étrangers, ce qui représente 54,69% de l’objectif fixé pour 2017, soit une hausse de 6,08% en glissement annuel (+3.293 personnes).Cette année, le ministère du Travail, des Invalides et des Affaires sociales entend en envoyer 105.000, notamment vers Taïwan (Chine), le Japon et la République de Corée. Il veut également concrétiser les accords de coopération en matière de main-d’œuvre qu’il a signés avec la Thaïlande, le Laos, l’Australie et la Malaisie et continuer ses programmes d’envoi d’infirmiers au Japon et en Allemagne. -NDEL/VNA