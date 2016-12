Pour une coopération plus efficace entre le PCV et le PPRL

Mam Sarin, chef du Bureau du Comité central du Parti du peuple cambodgien (PPC) et ministre du gouvernement royal du Cambodge et le permanent du secrétariat du Comité central du PCV, Dinh The Huynh (droite). Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Mam Sarin, chef du Bureau du Comité central du Parti du peuple cambodgien (PPC) et ministre du gouvernement royal du Cambodge, a proposé aux dirigeants du Parti communiste du Vietnam (PCV) et du PPC de signer un nouvel accord de coopération bilatérale pour la période 2017-2018.

Mam Sarin a fait cette proposition lors d'une rencontre, lundi à Hanoï 26 décembre, avec le permanent du secrétariat du Comité central du PCV, Dinh The Huynh, dans le cadre de sa visite de travail au Vietnam.



Le responsable cambodgien a remercié le Parti, l'Etat et le peuple vietnamiens pour avoir soutenu le Cambodge dans le passé et à l'heure actuelle, notamment pour avoir aidé à sortir de son pays du génocide des Khmers Rouges. Le Cambodge fait toujours de son mieux pour entretenir ses relations avec le Vietnam, a-t-il affirmé.



Pour sa part, Dinh The Huynh a déclaré que le Parti, l'Etat et le peuple vietnamiens se tiendraient côte à côte le PPC et le Cambodge dans n’importe quel contexte pour approfondir les relations d’amitié traditionnelle, de solidarité spéciale et de coopération intégrale entre les deux pays.



Il a salué les résultats de l’entretien entre les deux bureaux du Comité central du PPC et PCV et a suggéré que les deux parties resserraient les échanges d'informations et d'expériences.



Le Vietnam est prêt à partager des expériences avec le Cambodge dans l’édification du Parti et la formation du personnel, a affirmé M. Huynh.



Auparavant, Mam Sarin avait eu un entretien avec Nguyen Van Nen, chef du Bureau du Comité central du PCV. Les débats ont porté sur les mesures précises pour promouvoir la coopération entre les deux bureaux du Comité central du Parti. -VNA