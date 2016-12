Pour un développement de l’énergie solaire

Utiliser l’électricité solaire contribue grandement au développement durable.

Hanoi (VNA) - À côté des énergies provenant des centrales hydroélectriques et thermiques, l’énergie solaire a un rôle important dans le développement du réseau électrique national. Un domaine qui, désormais, nécessite davantage de soutien.

Ces dernières années, le gouvernement vietnamien a défini de nombreuses politiques en vue d’inciter au développement de cette énergie renouvelable, notamment sur le plan fiscal.



Conformément au plan d’aménagement de l’électricité 7 (amendé), la capacité d’électricité issue du solaire devrait atteindre 850 MW en 2020, et 4.000 MW en 2025.



Afin d’atteindre ces objectifs, de nombreux investisseurs nationaux s’intéressent beaucoup aux projets en la matière. Ainsi, la Compagnie générale d’électricité du Centre a l’intention de construire un parc d’énergie solaire à Cam Ranh, dans la province de Khanh Hoà (Centre), d’une puissance prévue de 150 MW.



De même, le groupe Électricité du Vietnam (EVN) prévoit la réalisation de deux projets de ce genre. L’un dans la province de Dông Nai (Nord), et le second, dans la province centrale de Binh Thuân. EVN a également l’intention d’investir 8.000 milliards de dôngs dans une centrale à énergie solaire dans le district de Ninh Phuoc, province de Ninh Thuân (Centre). Selon les prévisions, ce projet, d’une puissance de 200 MW, pourrait être lancé en 2018 pour une entrée en service en 2019.



Besoin de politiques privilégiées

Raccordée en décembre 2014 au réseau électrique de Côn Dao, province de Bà Ria-Vung Tàu (Sud), la centrale à énergie solaire de Côn Dao a une capacité annuelle de production de 50 MW. Cet ouvrage a bénéficié d’une aise 140.000 euros financés par le gouvernement espagnol.

Le pays dispose essentiellement des projets d’énergie solaires de petite et moyenne envergure.

Actuellement, on voit essentiellement des projets d’énergie solaires de petite et moyenne envergure.Pour encourager les projets de ce genre, l’Association des énergies renouvelables du Vietnam, les investisseurs et les experts ont proposé au gouvernement de publier un prix de vente raisonnable assurant l’équilibre entre les intérêts des investisseurs et d’EVN, afin de promouvoir une croissance verte au Vietnam.Selon les spécialistes, les projets d’énergies renouvelables, et plus particulièrement d’énergie solaire, connaissent de nombreuses difficultés. Ils nécessitent d’importants investissements, dépendent beaucoup des conditions climatiques et d’un foncier conséquent…Selon eux, la production d’équipements au service de telles centrales devrait bénéficier de conditions préférentielles en vue de réduire le prix de vente de l’électricité solaire.Dans le cadre d’une réunion gouvernementale tenue en août, le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc a demandé au ministère de l’Industrie et du Commerce de promulguer de nouveaux mécanismes en faveur des projets d’énergie solaire au Vietnam. -CVN/VNA