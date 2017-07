Des responsables vietnamiens travaillent avec ceux du Département américain du commerce. Photo: VNA



Washington (VNA) - Une délégation de dirigeants et de représentants d'une cinquantaine d'entreprises de six localités de Hanoï, Ba Ria-Vung Tau, Dong Nai, Long An, Quang Tri et Thai Nguyen et de l'Association des jeunes entrepreneurs, conduite par le président du Comité populaire de Hanoï Nguyen Duc Chung, a participé au premier Programme de présentation des localités vietnamiennes aux Etats-Unis.

Le 10 juillet, à Washington D. C, la délégation vietnamienne a travaillé avec des responsables du Département d'Etat et du Département du commerce des Etats-Unis. Les deux parties ont discuté des politiques et des initiatives pour promouvoir la coopération entre les localités vietnamiennes et américaines.

Nguyen Duc Chung a souligné que ce programme, organisé pour la première fois aux Etats-Unis, visait à satisfaire aux besoins de coopération des localités et des entreprises vietnamiennes avec celles des Etats-Unis. Les localités vietnamiennes estiment les relations de coopération avec les Etats-Unis ainsi que leur niveau des technologies et leurs expériences de gestion. Les localités vietnamiennes constituent un marché attrayant avec environ 100 millions d'habitants et les travailleurs vietnamiens sont jeunes, laborieux et qualifiés. C'est un marché potentiel pour les Etats-Unis, capable de produire des marchandises satisfaisant à leur demande.

Les Etats-Unis prennent en haute considération les relations de coopération avec le Vietnam dans les quatre secteurs importants: économie, commerce, sécurité et échanges populaires, a estimé l'assistant adjoint du Secrétaire d'Etat américain, Patrick Murphy.

Ce sont les localités qui mettent en oeuvre les engagements du gouvernement. Donc, la coopération entre les localités vietnamienne et américaine joue un rôle important et même décisif, a-t-il ajouté.

Mme Diane Farrel, assistante adjointe du Secrétaire américain du Commerce, a tenu en haute estime les réalisations du Vietnam, précisant que la présence des dirigeants des localités aux Etats-Unis témoignait de la volonté et de l'engagement du Vietnam dans la mise en oeuvre des accords conclus entre les deux pays.

Le même jour, un échange de vue ayant pour thème "Coopération décentralisée Vietnam-Etats-Unis" a été organisé. Les discussions ont porté sur l'environnement de l'investissement et des affaires au Vietnam, les domaines de coopération prioritaire, les préoccupations des entreprises américaines. Les entreprises des deux pays ont directement discuté des projets de coopération dans les technologies de l'information, le commerce, les services, l'énergie verte, la santé, l'éducation...

Le Programme de présentation des localités vietnamiennes aux Etats-Unis est placé sous les auspices du Département des affaires extérieures du ministère vietnamien des AE et de l'ambassade du Vietnam aux Etats-Unis. -VNA