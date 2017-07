Le général Ngo Xuan Lich (droite), minitre de la Défense et le général Chaichan Changmongkol, secrétaire permanent du ministère thaïnlaidais de la Défense. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Le général Ngo Xuan Lich, ministre vietnamiens de la Défense a reçu le 4 juillet à Hanoï le général Chaichan Changmongkol, secrétaire permanent du ministère thaïlaidais de la Défense et de sa suite, en visite de travail au Vietnam pour participer au premier Dialogue des politiques de défense Vietnam-Thaïlande.

Ngo Xuan Lich a estimé développée la coopération militaire et de défense entre les deux pays, demandant une coopération plus intégrale dans la Marine, les patrouilles en mer, la garantie de la sécurités des pêcheurs, le partage d'expériences dans la gestion et la protection des frontières, la multiplication des visites de délégations...

Le général Chaichan Changmongkol a souhaité que les deux parties continuent d'échanger des délégations de tout niveau, de partager d'expériences dans la formation de cadres, de stimuler la coopération en mer et dans d'autres domaines d'intérêt commun.

Le même, le général Chaichan Changmongkol s'est entretenu avec le général de corps d'armée Nguyen Chi Vinh, vice-ministre vietnamien de la Défense.

Les deux parties ont estimé les résultats de coopération entre les deux armées ces dernières années et discuté des orientations de coopération. -VNA