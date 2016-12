Pour dynamiser les relations de coopération traditionnelle Vietnam-R. tchèque

Le président Tran Dai Quang (droite) et l'ambassadeur tchèque Martin Klepetko. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Le président Tran Dai Quang a tenu en haute estime le rôle et les contributions actives et efficace de l'ambassadeur tchèque Martin Klepetko durant son mandat au Vietnam, en le recevant le 29 décembre à Hanoï.

Il s'est réjoui du développement satisfaisant des relations bilatérales dans la politique et la diplomatie ​au sein des forums multilatéraux, souhaitant que les deux pays s'efforcent d'approfondir la coopération économique et commerciale. Il a affirmé que le Vietnam était prêt à créer des conditions favorables aux entreprises tchèques pour investir au Vietnam.

Le président a demandé à la République tchèque de continuer de soutenir le partenariat de coopération intégrale entre le Vietnam et l'Union européenne (UE), d'accélérer la signature de l'Accord de libre-échange Vietnam-UE et de reconnaître bientôt au Vietnam le statut de pleine économie de marché. C'est aussi une condition pour promouvoir les relations économiques et commerciales et dans l'investissement entre les deux pays. Le Vietnam est prêt à aider la République tchèque à renforcer ses relations avec l'ASEAN et ses pays membres.

Tran Dai Quang a souhaité que le gouvernement tchèque continue de ​donner des conditions optimales aux Vietnamiens résidant dans son pays et facilite la délivrance du visa aux citoyens et entreprises vietnamiennes venus chercher des opportunités d'affaires en République tchèque.

L'ambassadeur tchèque Martin Klepetko s'est réjoui du développement fructueux des ​relations bilatéra​les, avant de souligner la nécessité de renforcer les échanges culturels et la compréhension mutuelle entre les deux peuples, ainsi que la coopération économique et commerciale et dans l'investissement. -VNA

