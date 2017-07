Le marché flottant de Cai Rang à Can Tho. Photo: VNA



Can Tho (VNA) - Le Japon est toujours considéré comme un partenaire stratégique de la ville de Can Tho (Sud), notamment dans le développement de l'agriculture high-tech et des infrastructures.

Lors d'une ​rencontre, le 10 juillet dans la ville de Can Tho, avec une délégation japonais, conduite par Kyoshiro Ichikawa, directeur de la Sarl I.B.C Vietnam et conseiller du programme Japanese Desk Can Tho, le vice-président du Comité populaire municipal Truong Quang Hoai Nam a espéré que Japan Desk, programme qui cherche à créer des opportunités de coopération d’investissement entre les entreprises japonaises et celles de Can Tho, continuera à soutenir la ville dans la présentation ​et valorisation de ses atouts ​et ​secteurs potentiels, afin d’attirer de plus en plus d​'investisseurs japonais.



Il a suggéré d'établir un bureau de représentation officiel de Japan Desk à Can Tho afin de faciliter la mise à jour des informations et d'autres activités de soutien pour les entreprises japonaises.



Pour sa part, Kyoshiro Ichikawa a déclaré que Japan Desk aiderait activement Can Tho à attirer des projets d'investissement du Japon et à fournir un soutien efficace aux entreprises japonaises opérant dans la ville​, et dans l​e delta du Mékong, plus largement.



Selon Kyoshiro Ichikawa, au deuxième semestre 2017 et en 2018, Japan Desk recevra plus de 200 entreprises japonaises qui viendront ​sonder les opportunités d'investissement à Can Tho. Outre la présentation de l’environnement d'investissement de Can Tho, Japan Desk recueillera les commentaires des entreprises japonaises opérant dans la ville ​pour les soumettre aux autorités locales.



Pour renforcer la coopération avec le Japon, en 2015, Can Tho a signé un accord de coopération avec la Sarl I.B.C Vietnam pour organiser des activités de promotion d'investissement dans cette ville du delta du Mékong, afin d’aider des investisseurs japonais à ​déployer des ​ projets d'investissement dans cette ville. Au début de 2017, le groupe de travail Japon-Can Tho ( Japan Desk Can Tho) a été créé.



Can Tho appelle à investir dans ​de ​différents ​projets, ​pour une valeur totale d'environ un milliard de dollars, comme la construction des infrastructures d​e la zone industrielle d’O Mon, la zone high-tech de Thoi Lai, le site touristique Con Son, la zone de divertissements Con Khuong…



Can Tho recense actuellement 13 projets projets d'investissement japonais, d'un fonds total de 10,5 millions de dollars. -VNA