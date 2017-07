Le Parti, l’État vietnamiens et la société prennent de mieux en mieux en charge les personnes méritantes sur les plans matériel et culturel. Photo: baotintuc.vn.

Hanoi (VNA) - Fidèles à la tradition «Quand on boit de l'eau, on pense à sa source», ​ces 70 dernières années, le Parti, l'État et le peuple vietnamiens ont toujours reconnu les grandes contributions des Mère héroïnes, des personnes méritantes et des proches des morts pour la Patrie.



De nombreuses directives et résolutions du Parti, de l'Assemblée nationale, ​des décrets du ​gouvernement et des documents du ​ministère de la Défense sur les politiques favorables aux invalides de guerre, aux familles des personnes mortes pour la Patrie ont été bien réalisés par les services, les localités ainsi que les entreprises.



Les mouvements de reconnaissance ​envers les personnes méritantes de la Patrie sont organisés dans l’ensemble du pays, contribuant à l’amélioration de l​eur vie matérielle et spirituelle.



De plus, le Parti et l'État vietnamiens ont promulgué plusieurs politiques en faveur des soldats​ et cadres du ​ministère de la Défense, des proches des militaires morts en mission, etc.



Grâce aux politiques du Parti et de l'État vietnamiens, les personnes méritantes et leurs proches bénéficient, outre les allocations, de soins médicaux, d'avantages en termes de logement, de formation professionnelle et d'accès à l’emploi. -NDEL/VNA