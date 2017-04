Plus de 91 milliards de dollars d’import-export au 1er trimestre

Photo d’illustration: Internet



Hanoi (VNA) - 91,212 milliards de dollars est le chiffre du commerce extérieur de ce premier trimestre, selon les données publiées le 10 avril par le Département général des Douanes.



Les exportations comme les importations ont connu une forte croissance à deux chiffres, un signe positif et bien différent de la même période de 2016.



Dans l’export, le chiffre d’affaires s’est établi à 44,638 milliards de dollars, en hausse de 15,1% sur un an avec 5,858 milliards de dollars.



Au premier trimestre, neuf groupes de marchandises ont atteint plus d’un milliard de dollars d’export, dont les téléphones et accessoires, en tête avec 7,774 milliards, le textile-habillement, avec 5,623 milliards, les ordinateurs, produits électroniques et composants, avec 5,519 milliards, les chaussures, avec 3,118 milliards, les appareils photo, caméscopes et composants, avec 2,906 milliards...



Les importations se sont élevées à 46,574 milliards, une augmentation de 24,9% en glissement annuel. Les machines, équipements, outils et pièces de rechange arrivent en tête avec 8,071 milliards de dollars, suivies par les ordinateurs, produits électroniques et composants (7,603 milliards), les téléphones et accessoires (2,934 milliards), les produits du fer et de l'acier toutes catégories (2,539 milliards)... -CPV/VNA