Hanoï (VNA) - Jusqu’au 20 juin, le pays a reçu près de 3.300 projets d’IDE des pays aséaniens totalisant près de 63,5 milliards de dollars de capitaux enregistrés, a annoncé le Département de l’investissement étranger.

Ce premier semestre, 127 investisseurs venus de ces pays ont obtenu la licence d’investissement pour leurs projets au Vietnam, avec un investissement enregistré de plus de 4 milliards de dollars, représentant 21,17% du total de l’IDE depuis le début de l’année.



Toujours selon cet organe, plus de 19,2 milliards de dollars d’IDE ont été injectés au Vietnam depuis le début de l’année, pour une croissance de 54,8% en glissement annuel, dont plus de 5 milliards de dollars en provenance du Japon, 4,9 milliards de République de Corée, et 3,5 milliards de Singapour. Ces 3 marchés sont aussi les premiers investisseurs étrangers au Vietnam durant cette période.



Avec 3,06 milliards de dollars (15,9% du total), c’est la province de Thanh Hoa qui a attiré le plus d’IDE.

L’industrie manufacturière tient le haut du pavé parmi les secteurs les plus attractifs pour les investisseurs étrangers, avec 9,48 milliards, soit 49,3% du total. -CPV/VNA