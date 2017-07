Photo: Internet



Hanoï (VNA) – En 2017, la Compagnie des aéroports du Vietnam (ACV-Airports Corporation of Vietnam) investira plus de 6.000 milliards de dongs pour améliorer les infrastructures aéroportuaires ainsi que le système d’équipements techniques selon les normes spécialisées de l'aviation.

Concrètement, l’ACV mettra en œuvre cette année six projets, d’un coût total de 6.050 milliards de dongs, dont 2.000 milliards de dongs pour l'extension de l’aéroport international de Tân Son Nhât (2e tranche), 2.000 milliards de dongs pour l’agrandissement de l’aéroport de Phu Quoc et 1.200 milliards de dongs pour la rénovation de l’aéroport international de Nôi Bai.

L’ACV a fixé comme objectif d’accueillir en 2017 environ 27 millions de passagers étrangers et 64 millions de Vietnamiens, de transporter 1,18 million de tonnes de marchandises, soit une hausse de 5% en un an, et d'exploiter 617.000 vols (+​11%). -VNA