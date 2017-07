Plus de 40 œuvres littéraires sur les personnes méritantes honorées

Hanoi, 19 juillet (VNA) - La cérémonie de remise des prix de la campagne d’écriture sur les Invalides de guerre, les Morts pour la Patrie et les personnes méritantes a eu lieu le 17 juillet à Hanoï.

Organisé par l’Association des écrivains du Vietnam et le ministère du Travail, des Invalides de guerre et des Affaires sociales, cet événement est une des activités célébrant la 70e Journée des Invalides de guerre et des Morts pour la Patrie (27 juillet).



Le jury a primé 43 des 1.000 œuvres reçues, dont 18 recueils de poèmes et 25 de proses. Les premiers prix ont été aux œuvres de prose «Những ngôi sao của mẹ» (Les étoiles de ma mère) de Hoàng Dình Quang, «Dặm đường gian truân» (Chemin ardu) de Ho Duy Lê, et à «Máu và tội ác» (Le sang et le crime) de Nguyên Tam My.



Selon le poète Tran Dang Khoa, vice-président de l’Association des écrivains du Vietnam, «on peut considérer ces 43 œuvres primées comme un ''tableau miniature'' de la Révolution vietnamienne lors de cette période historique et héroïque du peuple vietnamien. De nombreux événements sont retracés tels que les massacres de 1959-1964, l'offensive générale et le soulèvement du printemps de 1968, les 12 jours et nuits du ''Dien Bien Phu aérien''»…

Le poète Tran Dang Khoa a espéré qu’un tel mouvement sera organisé chaque année afin d’exprimer la reconnaissance due envers ceux qui ont versé leur sang pour l'indépendance et la liberté de la Patrie. - CPV/VNA