Plus de 3 millions de dollars pour l’assistance des femmes dans les PME

Hanoi (VNA) - Le Premier ministre vient d'agréer le projet intitulé «Investissement pour les femmes au Vietnam» qui bénéficie d'une aide non-remboursable du gouvernement australien de 4 millions de dollars australiens, soit plus de 3 millions de dollars américain.

Le but sera d’élever les compétences et d’encourager la créativité des femmes travaillant dans les PME ​vietnamiennes ​par l'intermédiaire d'assistances financières et de conseils, afin qu'elles puissent davantage contribuer au développement socioéconomique national.

Ce projet sera réalisé de 2017 à 2019. -CPV/VNA