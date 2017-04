Plus de 22.500 travailleurs vietnamiens envoyés à l’étranger au 1er trimestre

Hanoi (VNA) - ​Ce premier trimestre, plus de 22.500 Vietnamiens ont été envoyés travailler à l’étranger, soit une croissance de 8,7% sur un an, selon le Département de gestion des travailleurs vietnamiens à l’étranger.

Photo d’internet



Au seul mois de mars, le nombre de travailleurs envoyés à l’étranger s’est élevé à 8.274, dont 2.598 femmes.En mars, Taïwan (Chine) n’a pas été le premier pays d’accueil, ​c'est le Japon, avec 3.823 personnes, suivi par ​le premier avec 3.580, puis la République de Corée, 437, l’Arabie saoudite, 191, l’Algérie, 112, la Malaisie, 67, Macao (Chine), 27, et la Turquie, 45.La République de Corée a annoncé l’organisation d’examens de langue coréenne pour les travailleurs vietnamiens en vue de recruter 3.600 personnes en juin.Le programme de coopération “Visa Vacances-Travail” entre le Vietnam et l’Australie est entré en vigueur le 1er mars dernier. Il permet aux jeunes diplômés vietnamiens et australiens de 18 à 30 ans de travailler ou voyager d’un pays ​à l’autre pour une durée d’un an. Chaque année, l’Australie délivre 200 visas à des Vietnamiens souhaitant travailler ou visiter ce pays.A noter aussi qu'au premier trimestre, le ministère vietnamien du Travail, des Invalides et des Affaire sociales, et le ministère cambodgien de l’Enseignement des métiers ont signé un mémorandum de coopération dans la gestion des travailleurs migrants, créant des conditions plus favorables aux travailleurs des zones frontalières. -CPV/VNA