Hanoi (VNA) - Le Vietnam a attiré 19,22 milliards de dollars d'investissement direct étranger (IDE) ce premier semestre, en progression de 54,8% sur un an.

Selon le ministère du Plan et de l'Investissement, du 1er janvier au 20 juin, le pays a délivré la licence à 1.183 projets cumulant 11,83 milliards de dollars de capitaux enregistrés, soit une croissance de 57,9% en glissement annuel.

Durant cette même période, 549 projets opérationnels ont augmenté leur investissement initial de près de 5,14 milliards de dollars, (+35,8% en variation annuelle). Par ailleurs, le pays a également autorisé 2,24 milliards de dollars correspondant à 2.501 souscriptions de capital ou acquisitions de titres d’entreprises locales.

Ces capitaux étrangers sont allés dans 18 secteurs, à commencer par l'industrie manufacturière avec 9,48 milliards de dollars et 49,3% du total, suivie par la production et distribution d’électricité avec 5,25 milliards, puis l'exploitation minière avec 1,28 milliard.

Parmi les 94 pays et territoires investissant au Vietnam au 1er semestre, le Japon est en tête avec 5,08 milliards de dollars (soit 26,45% du total), suivi par la République de Corée avec 4,95 milliards, puis Singapour avec 3,48 milliards.

Parmi les 60 provinces et villes ayant reçu ces IDE, Thanh Hoa est première avec 3,06 milliards de dollars et 15,9% du total, puis Bac Ninh avec 2,85 milliards (14,83%), et Nam Dinh avec 2,19 milliards. -CPV/VNA