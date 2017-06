Signature d​'une coopération touristique entre Hô Chi Minh et Osaka. Photo : VNA

Ho Chi Minh-Ville (VNA) - Selon le Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville, le Japon est 6e dans la liste des 87 pays et territoires qui investissent dans cette ville, avec 1.013 projets.



Le Japon est le premier partenaire commercial de Hô Chi Minh-Ville, avec près de 5 milliards de dollars d’échanges commerciaux en 2016. Les plus de 1000 projets du Japon à Hô Chi Minh-Ville ont une valeur totale de plus de 3,5 milliards de dollars, avec de nombreux projets d'entreprises venues d'Osaka comme Panasonic, Kintetsu, Matsushita, Sharp, Sanyo...



Pour promouvoir la coopération entre Hô Chi Minh-Ville et le Japon, tout en augmentant la compétitivité de la ville, les dirigeants de Hô Chi Minh-Ville veulent inviter les entreprises japonaises, en particulier celles d'Osaka, à continuer d'investir dans la ville dans trois domaines clés: infrastructures de transport, santé et développement des ressources humaines.



M. Keiichi Kadowaki, président de l'Association des entreprises du Japon à Hô Chi Minh-Ville, a informé qu'à l'heure actuelle, l'Association des entreprises du Japon compte plus de 900 entreprises.



Keiichi Kadowaki a également hautement apprécié la récente table ronde entre les autorités de Hô Chi Minh-Ville et des hommes d'affaires japonais. Il a également exprimé le souhait que les autorités municipales continuent de résoudre les problèmes que rencontrent les entreprises japonaises.



Les entreprises japonaises ont également hautement apprécié l'environnement d'investissement à Hô Chi Minh-Ville. La ville a en effet fait beaucoup d'efforts pour l`améliorer, résoudre rapidement les difficultés des entreprises et répondre à leurs suggestions. - CPV/VNA