Hanoï (VNA) - Le 29 décembre à Hanoï, le ministère des Sciences et des Technologies, en collaboration avec la Télévision du Vietnam, organisera le Startup Festival intitulé "Désir de pionnier".



Photo d’illustration​: internet

Ce festival est le plus grand événement de la communauté des startups, pour lequel sont attendues plus de 1.000 de ces entreprises. Il est une activité organisée chaque année pour donner un terrain de jeux et une occasion d’échanger des expériences aux jeunes entrepreneurs.



Le comité d’organisation réserve un espace pour 50 startups exemplaires afin de promouvoir leurs services et leurs réalisations. Une série de colloques est également prévue afin de partager les secrets de leur réussite, et les enseignements de leurs échecs dans les affaires.



Les organisateurs décerneront 6 prix dans diverses catégories pour les startups vietnamiens, dont la valeur totale dépasse un milliard de dongs. -CPV/VNA