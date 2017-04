Plus de 100 modèles de moto à l'exposition VMCS 2017 à Hô Chi Minh-Ville

Conférence de presse sur le 2e Salon de la moto du Vietnam 2017, le 19 avril à Hô Chi Minh-Ville. Photo: VNA

Ho Chi Minh-Ville (VNA) - Le 2Salon de la moto du Vietnam, Vietnam Motorcycle Show (VMCS) 2017, aura lieu du 4 au 7 mai au Centre des foires et des expositions de Sài Gòn, sur le thème «Libérez vos roues», avec la participation de dix grandes marques de motos et de scooters.

L'Association des constructeurs de moto du Vietnam (VAMM) a donné, le 19 avril à Hô Chi Minh-Ville, une conférence de presse, en collaboration avec la Sarl Le Bros et la société CIS Vietnam, afin de lancer le 2e Salon de la moto du Vietnam, le Vietnam Motorcycle Show 2017.



Dix grandes marques de motos et scooters seront présentes, dont Honda, Piaggio, Suzuki, SYM et Yamaha, outre les distributeurs officiels de Benelli, Ducati, Kawasaki, Peugeot, Harley-Davidson. Ils présenteront plus de 100 modèles de différentes catégories - véhicules commerciaux, scooters de sport, grandes motos et concept-motos - afin de donner aux visiteurs comme aux clients vietnamiens potentiels un aperçu des tendances chez les produits nationaux comme du monde entier.

Xavier Casin, directeur de Peugeot Motocycles pour l’Asie-Pacifique (en noir), répond aux médias lors de la conférence. Photo: VNA

Parallèlement, 55 autres marques, mais cette fois d'accessoires, de pièces de rechange, de décorations, ainsi que de services annexes ou associés tels que de financement, d’assurance... participeront également à ce salon : Motul, Bosch, Caltex, Total, Nissin, Quikfix, Casumina, Pinaco Vietnam, HD Saigon...Pour cette édition, outre un espace d'exposition de plus de 10.000 m² et la présentation de nouveaux modèles, le VMCS 2017 comprendra également des spectacles de cascades, des tours d'essai gratuits et des jeux interactifs.«Grâce à un investissement massif, nous souhaitons que cette édition 2017 satisfasse nos visiteurs et leur donne d’inoubliables souvenirs», a souligné Yano Takeshi, directeur général de Yamaha Vietnam et président de la VAMM.Environ 150.000 visiteurs sont attendus pour le VMCS 2017 dont l’inauguration est prévue le 4 mai à 16h00, et sa clôture, le 7 suivant à 20h00. Pour y participer, les fans doivent acheter leurs billets d’entrée en ligne sur le site http://www.vietnammotorcycleshow.com , ou directement aux guichets de l'exposition, au tarif unique de 20.000 dôngs. -CVN/VNA