Plongée au coeur duTêt chez les minorités ethniques du Vietnam

Son La (VNA) - Direction les villages montagneux où l’ambiance festive du Têt traditionnel règne partout. Partons à la découverte des coutumes traditionnelles riches et authentiques des ethnies minoritaires, de leurs mets aussi divers que succulents…

Photo : vnexpress.net

Comme les Kinh, les ethnies minoritaires adorent fêter le Tet qui coïncide avec les vacances les plus longues de l’année. Chacun profite de cette période pour se reposer d’une dure année de labeur et pour retrouver ses proches et ses amis. Les Muong de la province de Son La pratiquent le culte des ancêtres et préparent avec beaucoup de soin les différentes offrandes.

Bui Van Toi a précisé : “Le poulet, le porc, le banh chung, le banh day et le banh troi sont des offrandes indispensables pour le Têt. Le tout est déposé sur l’autel des ancêtres et, ensuite, la maisonnée se les partage. Dans l’ordre, on déguste en premier les boulettes banh troi, puis le gâteau de riz gluant banh chung, et le riz ​avec la viande. Moi, j’ai neuf enfants et chacun d’eux a sa propre famille. Au moment du Têt, on se retrouve tous pour festoyer ensemble comme le veut la tradition.”

Mais avant de prendre les baguettes, les enfants sont invités à présenter leurs meilleurs vœux à leurs parents et à leurs grands-parents. Autour du repas composé d’une salade de tête de porc, accompagnée de légumes et de jeunes pousses de bambou amer, on déguste, on trinque, on chante… Les histoires s’enchaînent dans une ambiance chaleureuse et conviviale. Bui Van Bang est heureux de partager ce moment avec sa famille après une année de travail acharné.

Photo : truyenhinhnghean.vn

Les Thaï du Nghe An rangent enfin leurs outils. Pour eux aussi, il est temps de préparer le repas du Tet. Le 29e jour du douzième mois lunaire, la coutume veut qu’ils déposent un gâteau devant l’autel du génie du foyer pour montrer leur gratitude envers le gardien du feu de la famille. Dans cette ethnie, le feu a une signification particulière. On s’en sert bien sûr pour cuisiner mais aussi pour chasser les animaux sauvages et les âmes maléfiques.

Chez les Thaï, pas question de fêter le Tet sans les trois gâteaux de riz gluant de forme carrée, oblongue et de corne de buffle, témoins du respect des agriculteurs envers la nature et les forces célestes.

Photo: VNA

Dans les hameaux habités par les Thai blancs de Dien Bien, le rythme du pilon retentit partout car toutes les familles sont en train de confectionner le “khau xen”, le gâteau incontournable du Têt.

Hoang Van Huynh, un villageois, fait savoir​: “En dialecte thaï, “khau” signifie “ riz” et “xen” “coupé”. Ce met est donné en offrande aux ancêtres que nous remercions pour avoir eu une récolte abondante. Autrefois, on le grignotait avec les hôtes de passage à la place des friandises qui coûtaient trop cher.”

Pour confectionner le “khau xen”, on choisit le meilleur riz gluant parfumé et on le mélange avec du manioc. Hoang Thi Mai, une villageoise, a précisé: “On ne prépare le “khau xen” qu’au moment du Têt. Ce plat se prépare avec du riz gluant et du manioc. Le riz est cuit à la vapeur, puis pilé et séché au soleil. On n’utilise que la moitié supérieure du manioc car elle est plus douce et plus jeune. Le jeune manioc haché est aussi cuit à la vapeur, pilé en pâte, puis étalé finement et séché. Enfin, on le coupe en lamelles pour garnir le riz gluant.”

Photo : dangcongsan.vn

Les Tay et les Nung de la province de Cao Bang préparent aussi leurs gâteaux traditionnels : le “khau sli” et le “khao”, confectionnés à base de riz gluant, de cacahuète et de miel.

Duong Thi Canh, une Nung, a expliqué: “Le khau sli et le khao sont les deux gâteaux emblématiques du Têt de notre ethnie. Le khau sli signifie “délicieux” et “doux” comme les chants sli luon des Tay et des Nung. Le khao est dégusté lors du premier jour de l’an lunaire où la viande est interdite. C’est une journée végétarienne. »

Les douces mélodies du khen, une sorte de flûte de pan des minorités ethniques, accompagnent les festivités printanières. Des rendez-vous se donnent dans les champs de fleurs de moutarde blanches dont les bourgeons viennent d’éclore.-VOV/VNA