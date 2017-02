Photo: VNA

Hanoi (VNA) - L'amélioration de l'efficacité de la production du secteur électrique, la poursuite de son évolution dans le cadre d'une économie de marché, le renforcement de sa compétitivité... sont les contenus du Plan de restructuration du secteur électrique pour la période 2016-2020 et sa vision pour 2025 qui a été approuvé par le Premier ministre.

Concrètement, entre 2016 et 2018, il faut poursuivre l'actionnarisation des compagnies générales électriques du groupe Electricité du Vietnam, du Groupe du pétrole et du gaz du Vietnam, et du Groupe industriel du charbon et des minerais du Vietnam.

Les compagnies générales doivent élaborer des projets ​en vue d'améliorer l'efficacité de l'administration de l'entreprise, accélérer la production, encourager ​le recours aux énergies renouvelables, et s'engager plus avant dans la commercialisation de l'électricité.

Il faut accélérer les activités du Centre national de régulation du réseau électrique et du Département de régulation de l'électricité du ministère de l'Industrie et du Commerce.

En 2019 et 2020, ces compagnies générales de l'électricité seront séparées de leurs groupes pour commencer une activité indépendante. En outre, l'opération de centrales sous forme de convention BOT (Bâtir-Opérer-Transférer) est renforcée. -VNA