Hanoi (VNA) - Le comité de gestion de la Baie d’Ha Long a annoncé un plan détaillé pour le site du tourisme maritime et insulaire de Titov.

Ainsi, le site couvrira une superficie de 3,7 h​a, comprenant l'île de Titov ​en baie d'Ha Long et une partie de ses zones maritimes au Sud et au Sud-Est.

Ce projet a été approuvé par le Comité populaire de la ville d’Ha Long en juin 2016.

​L'île de Titov (auparavant connue sous le nom de Cat Nang) est située au cœur de la baie d'Ha Long, à environ 12 km du port de Tuan Chau.

Situé à environ 7 - 8 km au sud - est de Bai Chay, l'île ​dispose d'une plage ​en forme de croissant de lune.

​En 1962, elle a eu l'honneur d’accueillir l'astronaute Gherman Stepanovich Titov, un héros de l'Union soviétique, accompagné par le président Hô Chi Minh. Dans le but d'éterniser cette visite, l'Oncle Ho l'a nommée île de Titov. Actuellement, l'île ​attire un nombre croissant de touristes.

​En septembre 2015, le Comité populaire de la province de Quang Ninh s'est coordonné avec l'Association d'Amitié Vietnam-Russie pour inaugurer la statue de Titov sur l'île.

​Différent des autres sites touristiques populaires ​de Ha Long, l'île ne possède pas seulement des paysages romantiques à couper le souffle mais aussi une plage paradisiaque, célèbre pour ​son sable blanc, qui attire​ de nombreux visiteurs l'été.

​L'île abrite de nombreux centres de villégiature, hôtels, restaurants, magasins de souvenir, services de location de kayaks...

La baie d'Ha Long, en vietnamien « descente du dragon», est située dans le golfe du Bac Bo, dans la province de Quang Ninh à environ 180 km de Hanoi. Elle occupe 120 km d​e littoral avec des paysages caractéristiques abritant 1.969 îles karstiques. Ses valeurs panoramiques etgéomorphologiques exceptionnelles ont valu à ce site d’être inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO à deux reprises en 1994 et en 2000. En 2011, la baie a été élue en tant l'une des sept nouvelles Merveilles naturelles du monde.

​Le site touristique britannique Rough Guides vient de rendre public la liste des 10 patrimoines mondiaux les plus impressionnants en Asie, où la baie d’Ha Long se classe 3e.

​Selon le Rough Guides, avec ses 1.600 îles et îlots émergeant d’une eau émeraude, la baie d’Ha Long est un site mystérieux et très impressionnant pour les touristes nationaux et internationaux.

​Afin de développer la qualité des services touristiques ​dans la baie d'Ha Long, le comité populaire de la ville d’Ha Long a lancé plusieurs itinéraires pour explorer 28 emplacements.

​

Les visiteurs peuvent profiter de divers types de divertissements tels que kayak et croisière. Les touristes étrangers sont particulièrement intéressés de découvrir l'élevage des huîtres perlières.

​

Récemment, le comité populaire municipal a annoncé un plan détaillé sur les sites touristiques, les installations de services, les aires de repos et les magasins pour les visiteurs de la baie de Cap Tao, à Ha Long, qui créera plus de produits et de services touristiques et créera des emplois aux habitants locaux.

La ville a également publié un règlement temporaire sur la gestion des billets pour la baie, qui permet aux visiteurs d'acheter des billets seulement une fois pour toutes les destinations.-VNA