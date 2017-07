Plan bien léché pour les ours dans la zone tampon à Tam Dao

Vinh Phuc, 10 juillet (VNA) - Le Centre de secours des ours de Tam Dao est situé dans la province de Vinh Phuc, dans la zone tampon du Parc national de Tam Dao. C’est le premier du genre au Vietnam à avoir deux grands enclos semi-naturels.

Les zones semi-naturelles couvrent plus de 5600 m². Photo : VNP

L’Animals Asia Foundation (AAF) s’est coordonnée avec le Département de gestion forestière du Vietnam pour inaugurer en avril dernier deux longues maisons à double rangée d’arbis pour les ours, n°9 et n°10, avec deux enclos semi-naturels.



Il fait partie d’un projet visant à faire du Centre de secours des ours de Tam Dao le plus grand du genre au Vietnam. L’investissement total s’élève à 10 milliards de dong (440.000 dollars), financé par l’AAF.

Lavage des arbris des ours lorsqu’ils vont manger ailleurs. Photo : VNP

Cet établissement mis en service depuis avril 2008, couvre 1,2 ha. Il a nécessité plus de 3,3 millions de dollars d’investissement. Deux zones semi-naturelles reliant deux maisons à double rangée d’abris pour les ours, n°9 et n°10, font plus de 5.600 m2.



L’AAF a commencé à sauver des ours au Vietnam en 2006 et a construit le premier enclos en avril 2008, pour 6 ours. Le 19 janvier 2010, l’AAF a sauvé 19 ours en captivité que le propriétaire a été obligé de livrer, car il ne pouvait répondre aux exigences de gestion des ours en captivité.



Cet établissement mis en service depuis avril 2008, couvre 1,2 ha. Il a nécessité plus de 3,3 millions de dollars d’investissement. Deux zones semi-naturelles reliant deux maisons à double rangée d’abris pour les ours, n°9 et n°10, font plus de 5.600 m2.L’AAF a commencé à sauver des ours au Vietnam en 2006 et a construit le premier enclos en avril 2008, pour 6 ours. Le 19 janvier 2010, l’AAF a sauvé 19 ours en captivité que le propriétaire a été obligé de livrer, car il ne pouvait répondre aux exigences de gestion des ours en captivité.

Dans la zone semi-naturelle, les ours se rétablissent peu à peu. Photo : VNP

En neuf ans, l’organisation a construit cinq maisons à double rangée pour les ours avec dix enclos semi-naturels, abritant 161 ours. Ces ours sont pris en charge, soignés et réhabilités avant d'être relâchés dans la nature.

Les deux enclos semi-naturels couvrent plus de 5.600 m2 et sont reliés à deux maisons à ours qui ont une superficie totale de 465 m2 avec 13 grandes compartiments à l'intérieur. Ces espaces abritent 20 ours qui connaissent un traitement médical.