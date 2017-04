Phong Nha dans le Top 10 des grottes les plus belles du monde

Quang Binh (VNA) - Le site international du tourisme Touropia (touropia.com) a récemment publié ​son Top 10 des grottes les plus belles du monde, dans lequel figure la grotte vietnamienne de Phong Nha.

La grotte vietnamienne de Phong Nha. Photo: Internet



La grotte Phong Nha ​est décrite par Touropia comme une belle grotte ayant ​un ensemble de stalagmites et de stalactites spectaculaires dans la zone calcaire de Ke Bang, rattachée à la commune de Son Trach, dans le district de Bô Trach, province centrale de Quang Binh.



Cette grotte est connue depuis longtemps comme une merveille naturelle.



Phong Nha est un ​réseau de neuf grottes ​d'une longueur totale de 44,5 km. Une rivière souterraine en connexion avec la rivière Son emmène les visiteurs découvrir ce réseau de grotte spectaculaire. ​Toutefois, seul le premier ​kilomètre et demi de la rivière est exploité p​ar le tourisme local. ​Les visiteurs peuvent louer des bateaux et prendre part à des activités amusantes telles que randonnée, kayak, tyrolienne, bain de boue… En visitant Phong Nha en mars, avril et mai, les visiteurs ont également la possibilité d’admirer ​une multitude de superbes papillons.

La grotte Phong Nha et le parc national de Phong Nha-Ke Bang ​ont été classés au patrimoine mondial de l'UNESCO en 2003 pour leurs valeurs géologiques et géomorphologiques exceptionnelles. - VNA