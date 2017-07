Philippines et Malaisie effectuent des patrouilles en mer pour lutter contre le terrorisme

Des forces philippines lors d'une patrouille commune. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Les Philippines et l'Indonésie planifient d'effectuer des patrouilles communes en mer cette semaine pour empêcher l'entrée des tireurs de l’État islamique (EI) sur [l'île Mindanao] occupée.

Selon le porte-parole de l'armée philippine, ces patrouilles visent à renforcer la sécurité des frontières et à resserrer la coordination militaire entre les deux forces armées philippines et indonésiennes.

Des navires des Philippines et de l'Indonésie entameront le 6 juillet leur trajet de la ville de Davao aux Philippines pour des patrouilles dans le golfe de Davao et les eaux territoriales philippines et indonésiennes le long de la mer de Célèbes.

Les autorités philippines s'inquiètent de la possibilité que les partisans de l'EI dépassent les eaux malaisiennes et indonésiennes pour relier les forces de l'EI dominant la ville de Marawi sur l'île de Mindanao, sachant que les combats entre les forces gouvernementales et les forces insurgées se poursuivent dans cette ville. A ce jour, près de 400 personnes ont trouvé la mort, dont des civils​.

Auparavant, le 1er juillet, la Marine des Philippines et celle des États-Unis avaient effectué des patrouilles communes dans les eaux au sud des Philippines. Deux semaines avant, les Philippines, la Malaisie et l'Indonésie ont fait de même sur la mer de Célèbes et de Suly. -VNA

