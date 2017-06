Philippines : 14e Conférence sur les politiques de sécurité du Forum régional de l'ASEAN

Manille (VNA) – Le général Pham Ngoc Minh, chef d’État-major général adjoint de l’Armée populaire du Vietnam et à la tête d'une délégation vietnamienne, participera à la 14e Conférence sur les politiques de sécurité du Forum régional de l'ASEAN (ASPC14), qui ouvrira le 29 juin à Manille, aux Philippines.

A cette occasion, les officiels de défense venus des 27 pays membres du Forum régional de l’ASEAN (ARF) partageront leurs points de vue sur les problèmes de sécurité importants de la région.

Selon le comité d’organisation, l’ASPC14 comportera trois séances de discussion, notamment une sur le réexamen de la structure sécuritaire régionale afin de créer une structure efficace pour maintenir la paix et la stabilité en Asie-Pacifique.

Par ailleurs, les participants devront discuter des problèmes émergents que sont, pour les principaux, le terrorisme international, la sécurité maritime, le rôle des forces de défense dans la promotion de la diplomatie pour l’édification de la confiance et la diplomatie préventive dans le cadre de l’ARF.

L’ASPC, conférence dans le cadre des activités de défense annuelles de l’ARF, est organisé alternativement. Créé le 25 juillet 1994 en Thaïlande, l’ARF compte actuellement 27 pays comprenant les dix pays de l’ASEAN, les dix partenaires de dialogue (Australie, Canada, Chine, Inde, Union européenne, Japon, Nouvelle-Zélande, République de Corée, Russie et Etats-Unis), un observateur (Papouasie-Nouvelle-Guinée), et la République démocratique populaire de Corée, la Mongolie, le Pakistan, le Bangladesh, le Sri Lanka et le Timor-Leste. -VNA