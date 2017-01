Pétrole : début de l'exploitation du gisement Su Tu Trang

Le Vice-Premier ministre Trinh Dinh Dung prend la parole lors de la cérémonie. Photo: VGP.

Hanoi (VNA) - Le joint-venture pétrolier Cuu Long a ​exploité un premier flux de pétrole du gisement Su Tu Trang (Lion Blanc), portant le niveau d’extraction de pétrole du lot 15-1 à 70.000 barils par jour.Une cérémonie en l’honneur de cet événement a eu lieu le 20 janvier, à Hô Chi Minh-Ville, en présence du Vice-Premier ministre Trinh Dinh Dung.Le Parti et l’État vietnamiens accordent toujours une grande importance au développement des industries de haute technologie au service du processus d’industrialisation et de modernisation du pays. Le Vice-Premier ministre Trinh Dinh Dung l’a souligné en demandant au Groupe gazo-pétrolier du Vietnam d’appliquer les progrès techniques dans la prospection et l’exploration gazières et pétrolières ainsi que de renforcer ​sa coopération internationale.Il a également insisté sur la nécessité pour la Compagnie de Cuu Long d’assurer une sécurité absolue et d’éviter de nuire à l’environnement.Créée en 1998 en vertu d’un contrat d’exploitation pétrolière du lot 15-1 relevant du plateau continental du Vietnam, la Compagnie Cuu Long est un joint-venture entre le Groupe gazo-pétrolier du Vietnam, la Compagnie générale d'exploration et d'exploitation de pétrole et de gaz du Vietnam (PVEP), le Groupe gazo-prétrolier ConocoPhillips, la Compagnie générale du pétrole et du gaz de la République de Corée, le Groupe SK Corporation et la Compagnie Geopetrol Vietnam. -NDEL/VNA