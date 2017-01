Perspectives de coopération entre le Vietnam et la Turquie

L’Ambassadeur vietnamien en Turquie, Pham Anh Tuân (à gauche), et le président de TIKA, Serdar Cam lors de leur rencontre le 13 janvier. Photo: VOV

Hanoï (VNA) - L’Ambassadeur vietnamien en Turquie, Pham Anh Tuân, a eu le 13 janvier, une séance de travail avec Serdar Cam, président de l'Agence turque de coopération et de coordination (TIKA) afin d’échanger sur les possibilités de coopération entre le Vietnam et la Turquie.

Lors de cette rencontre, Pham Anh Tuân a passé en revue la situation socio-économique du Vietnam ces dernières années ainsi que la demande vietnamienne en aides publiques au développement au service de ​sa Stratégie 2016-2020 d​e développement socio-économique.

Le diplomate vietnamien a souhaité voir la coopération entre TIKA et les partenaires vietnamiens se développer plus fortement, notamment dans les secteurs forts de la Turquie tels que la santé, l’eau propre, l’agriculture durable, la formation, etc.

De son côté, Serdar Cam, président de TIKA a espéré que TIKA mènerait bientôt des projets au Vietnam afin de renforcer les relations économiques et politiques entre les deux pays.

Il a également suggéré ​aux organes vietnamiens de proposer ​des projets concrets à TIKA, en particulier de petite envergure et réalisables.

Créée en 1992, TIKA est une agence gérée par le Premier ministre turc dont la mission est de réduire la pauvreté et de soutenir le développement durable dans les pays partenaires. Actuellement, TIKA mène ​des activités dans 140 pays. -NDEL/VNA