Perfectionner l’Etat de droit socialiste du peuple, par le peuple et pour le peuple

Le président Tran Dai Quang. photo : VNA



Hanoi (VNA) – Actuellement, le pays entre dans la période d’accélération de l’industrialisation, de la modernisation et de l’intégration internationale avec de nombreux difficultés et défis intercalés.

C’est en ces termes que s’est exprimé le président Tran Dai Quang dans un article intitulé « Poursuivre ​l'édifi​cation et le perfectionne​ment de l’Etat de droit socialiste du pe​uple, par le peuple et pour le peuple » publié dans les médias le 9 janvier.

Dans ce contexte, la demande, le devoir de poursuivre d’édifier et de perfectionner l’Etat de droit socialiste du pe​uple, par le peuple et pour le peuple se pose comme un impératif.

Tran Dai Quang a affirmé que la continuité de l’édification et du perfectionnement de l’Etat de droit socialiste du pe​uple, par le peuple et pour le peuple est une orientation de base pour valoriser la démocratie socialiste, garantir tous les droits étatiques appartenant au peuple. Elargir la démocratie doit rimer avec intensifier l’ordre social, resserrer la discipline ; les droits doivent aller de pair avec la responsabilité, les devoirs ; la démocratie doit s'institutionnaliser, la démocratie est dans le cadre de la loi…

Le chef de l’Etat a demandé que la législation socialiste ​soit intensifiée ​dans trois domaines : élaboration, exécution et protection de la loi. Il faut se concentrer ​dans la construction, le perfectionnement du système juridique homogène, moderne et transparent et approprié aux conditions de développement socio-économique du pays et l’intégration internationale profonde… Les codes, les lois édictées doivent être applicables, compréhensibles et concrets.

En plus, il faut mettre en valeur l’esprit de primauté de droit et élever le rôle et la responsabilité du Front de la Patrie du Vietnam et ses membres dans l’édification et la protection du pouvoir, attirer de plus en plus la participation de la population dans la gestion étatique, la prévention et la lutte contre le gaspillage, la corruption, la bureaucratie et autres phénomènes négatifs dans l’appareil étatique et la vie sociale.

De même, il faut préparer un contingent d’avocats et des cadres juridiques compétents pour participer aux procès et au règlement des litiges internationaux afin de bien protéger les droits légitimes de la nation, des organismes, des organisations et des individus.

Enfin, le président Tran Dai Quang a conclu ​sur la nécessité​ de poursuivre l'accélér​ation intégrale et de manière homogène de l’œuvre de Renouveau, ​d'édification et de perfectionnement de l’Etat de droit socialiste du peuple, par le peuple et pour le peuple. Ce qui aidera le pays à poursuivre de manière solide sa voie vers le socialisme. -VNA