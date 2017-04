Partage d'expériences dans le développement d'énergies propres

Photo: eq international

Ho Chi Minh-Ville (VNA) - Un séminaire sur la cité intelligente et les énergies propres a été organisé le 20 avril à Ho Chi Minh-Ville par le consulat général des Etats-Unis et le Park de haute technologie de Sai Gon (SHTP-Saigon high-tech Park).

Selon Vo Van Hoan, chef du bureau du Comité populaire municipal, la ville s'efforce de rechercher des mesures et des applications scientifiques et technologiques pour réduire les effets négatifs des ressources d'énergies traditionnelles sur l'environnement.

Ho Chi Minh-Ville souhaite édifier une ville intelligente pour développer son économie, et améliorer le niveau de vie de sa population à travers les applications modernes, de sorte qu'elle ​a besoin d'expériences étrangères, en particulier américaines, a-t-il indiqué.

Selon un représentant de l'Agence américaine pour le développement international (USAID), le Vietnam ​possède de nombreux potentiels pour développer les énergies propres et renouvelables. En 2030, ses besoins en énergie triplera et le développement des énergies propres est évident et nécessaire.

Partageant le même point de vue, Bryan Spear, de la compagnie américaine Trilliant Inc, a précisé que le Vietnam devait élaborer un plan de consommation d'énergies rationnelle, et enrichir ses connaissances sur l'utilisation économique des énergies.

Les participants ont discuté du Programme d'émission d'énergies faibles au Vietnam, de la commercialisation de l'électricité, du développement de systèmes d'énergie solaire...

Actuellement, Trilliant Inc et la compagnie générale d'électricité de Ho Chi Minh-Ville coopèrent dans la mise en oeuvre, dans le SHTP, d'un projet de réseau électrique intelligent. -VNA

