Excursion dans le parc national de Tràm Chim. Photo: vietfuntravel.com.vn.



Dong Thap (VNA) - Nguyên Ngoc Thuong, directeur du Service de la Culture, des Sports et du Tourisme de la province de Dông Thap (au Sud), a fait savoir que sa localité compte actuellement sept sites touristiques dont le parc national de Tràm Chim qui est jugé comme le plus renommé.Au parc national de Tràm Chim nichent 231 ​espèces d’oiseaux aquatiques dont 16 rares. Selon Nguyên Thê Hanh, vice-directeur du parc national, ce site sert actuellement de refuge à des milliers de Bec-ouverts indiens (Anastomus oscitans). Leur préservation est une des priorités du parc.En 2017, le Fonds mondial pour la nature au Vietnam a financé le projet de développement de l’écotourisme et d’utilisation durable des ressources naturelles du parc national, à hauteur de 2,6 milliards de dôngs, pour l’intérêt de la communauté et de la biodiversité.En 2016, le parc national de Tràm Chim a accueilli 186.000 visiteurs et au cours des six premiers mois de 2017, plus de 75.000, soit une augmentation de 26% ​en un an. Pendant les six premiers mois de cette année, il a réalisé 3,8 milliards de dôngs de recettes, ​+81,4%. -NDEL/VNA