Ouverture du Festival du tournesol de Nghê An

Cérémonie d'ouverture du Festival du tournesol de Nghe An et de la Soirée "Sac xuan mien Tay". Photo: infonet.vn



Nghe An (VNA) - Le Festival du tournesol de Nghê An et la Soirée "Sac xuân miên Tây" (Couleurs du printemps dans la région de l'Ouest) se sont ouverts dimanche soir dans le district de Nghia Dan, afin de promouvoir l'image de la terre et des hommes de la province centrale de Nghê An.

C'est la première fois qu’une fête nationale est organisée dans cette localité. Au cours de ces dernières années, la floraison des tournesols à la ferme laitière du groupe TH dans le district de Nghia Dàn a attiré des dizaines de milliers de touristes.

Le champ de tournesol à Nghe An.



Dans le cadre du Festival du tournesol de Nghê An, de nombreuses activités artistiques se tiennent du 25 au 27 décembre, telles que des ​spectacles des ethnies minoritaires, une exposition photographique sur la région de l'Ouest, le concours de beauté Miss Tournesol, des jeux populaires, etc.

​En 2015, la province de Nghê An a attiré 3,67 millions de touristes, générant un chiffre d’affaires de 4.000 milliards de dôngs. Elle ambitionne d’accueillir 5,5 millions de voyageurs d'ici 2020 pour un chiffre d’affaires estimé à 5.000 milliards de dôngs. -VNA