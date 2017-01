Ouverture du Festival du livre du Têt du Coq à Hô Chi Minh-Ville

Hô Chi Minh-Ville (VNA) - Le Festival du livre du Têt du Coq 2017 de Hô Chi Minh-Ville ​a commencé le 25 janvier, soit le 28e jour du 12e mois lunaire, entre les rues Mac Thi Buoi, Nguyên Huê et Ngô Duc Kê, dans le 1er arrondissement.



Le secrétaire du comité municipal du Parti, Dinh La Thang, et les délégués visitent le Festival du livre du Têt du Coq à Hô Chi Minh-Ville. Photo: VNA



Le Festival du livre du Têt du Coq de Hô Chi Minh-Ville porte sur trois thèmes que sont ​"Fierté de la ville qui porte le nom de l’Oncle Hô​", ​"Hô Chi Minh-Ville, un mode de vie civilisé et moderne​", et ​"Aspiration brillante​".



S’exprimant lors de la cérémonie d’ouverture, la vice-présidente du Comité populaire municipal, Nguyen Thi Thu, a indiqué que cette fête était une activité annuelle de la ville ​organisée à l’occasion du Têt traditionnel ​pour offrir un espace de distraction ​à la population et aux touristes, mais également pour développer la culture de la lecture et d’​élever la vie spirituelle des gens.



L’apogée de cet événement est la présentation de livres sur le Président Hô Chi Minh, d’ouvrages anciens et de vieux journaux évoquant le grand leader de la nation. En particulier, le service municipal de l’Information et de la Communication a inauguré à cette occasion l’e-portail et l’e-bibliothèque de la ville ​ayant pour thème ​"Etudier et suivre l’exemple moral du Président Ho Chi Minh" à l’adresse thuviensachHOCHIMINH.tphcm.gov.vn.



Toujours dans le cadre du festival, ​une collecte de livres sera organisée en faveur ​des enfants vivant en zones montagneuses et lointaines, et de celles touchées par de récentes inondations.



Cette fête durera jusqu’au 31 janvier, soit le 4e jour du Tet. –VNA