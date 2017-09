Le col Khau Pha dans la province de Yen Bai est l'une des plus belles destinations au monde pour y pratiquer le parapente. Photo: VNA

Yen Bai (VNA) – Quelque 111 parapentistes vietnamiens et étrangers participent à la deuxième période du Festival de parapente au col de Khau Pha, qui a lieu les 23 et 24 septembre dans la province septentrionale de Yen Bai.

Ayant pour thème « Voler sur la moisson d’or », cet événement est le point d'orgue de la Semaine de la culture et du tourisme de Muong Lo 2017 et de la Fête de découverte des rizières en terrasse de Mu Cang Chai qui se tiennent du 23 au 29 septembre.

Il s’agit d’une bonne occasion de mettre en valeur les sites locaux, notamment le col de Khau Pha et les rizières en terrasses de Mu Cang Chai, de sensibiliser ​les gens sur la nécessité de les préserver, mais aussi de présenter aux visiteurs, quelle que soit leur nationalité, les identités culturelles des ethnies vivant dans le district de Mu Cang Chai.

La première période du Festival de parapente au col de Khau Pha 2017 avait eu lieu en mai dernier.

Le sommet du col de Khau Pha est le plus élevé des quatre cols de sommets du Nord-Ouest. Entouré de nuages, il culmine à une altitude de 1.200 m au-dessus du niveau de la mer. Le col de Khau Pha est l'un des quatre plus beaux lieux du Vietnam et l'une des plus belles destinations au monde pour y pratiquer le parapente. Les adeptes peuvent admirer la splendeur des rizières en terrasses de Mu Cang Chai et le spectacle grandiose des montagnes.

Le district de Mu Cang Chai de la province montagneuse de Yen Bai attire chaque année de 20.000 à 30.000 de touristes. Rien qu’en 2016, il a accueilli 45.000 visiteurs. -VNA