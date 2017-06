La cérémonie d'ouverture du Championnat asiatique de volley-ball masculin 2017. Photo: http://nbtv.vn

Hanoï, 28 juin (VNA) - Le Championnat d'Asie des clubs de volley-ball masculin a commencé mercredi, 28 juin, dans la province de Ninh Binh (Nord).

Cette compétition a lieu du 28 juin au 6 juillet dans les provinces septentrionales de Nam Dinh et de Ninh Binh. Elle réunit la participation de 13 équipes et clubs les plus forts de la région que sont Canberra Heat (Australie), Chine Beijing Baic Motor (Chine), Yan Chai (Hong Kong, Chine), Sarmayeh Bank (Iran), Al-Bahri (Irak), Toyota Gosei Trefuerza (Japon), Altay (Kazakhstan), Al-Arabi Du (Qatar), les équipes du Sri-Lanka, des Maldives et de Taïwan (Chine), le club de l'armée de l'Air de Thaïlande et l​a sélection nationale du Vietnam.

Après la cérémonie d’ouverture, le match entre l’équipe vietnamienne et le club Al-Bahri d’Irak a eu lieu.

Cette année, cet événement sportif annuel est organisé pour la première fois par la Fédération de volley-ball du Vietnam.

Le ​vainqueur représentera l'Asie pour participer au Championnat du mond​e des clubs de volley-ball 2018. -VNA