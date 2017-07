Hanoi, 20 juillet (VNA) - ''Les jeunes Viet kieu fiers de la région Sud'', tel est le thème du Camp d’été 2017, un événement annuel réservé aux jeunes de la diaspora, qui s’est ouvert mercredi soir à Ho Chi Minh-Ville.

C’est Dinh Van Dong, chef de bureau du Comité d’Etat chargé de la diaspora, relevant du ministère des Affaires étrangères, qui dirige ce camp.

Cérémonie d'ouverture du Camp d'été Vietnam 2017

''Le programme de cette année comprend plusieurs nouveautés. Je suis convaincu que les participants aimeront encore plus le Vietnam qui sera une grande source d’encouragement dans leur vie future'', a-t-il dit.

Saluant les 110 jeunes et étudiants Viet kieu venus de 25 pays de par le monde à ce camp, la vice-présidente du Comité populaire de Ho Chi Minh-Ville Nguyên Thi Thu a souligné que le Parti et l’Etat vietnamiens considèrent la communauté des Vietnamiens à l’étranger comme une partie inséparable et une force importante de la communauté​ multiethnique du Vietnam.

Lors de la cérémonie d’ouverture, outre des chants et des danses ​interprétés par des jeunes du pays, plusieurs membres de la diaspora ont fait l’effort de chanter en vietnamien. C’est le cas de Nguyen Van Anh, qui vit en Ukraine :

'' Je chante aujourd’hui « Mon pays, le Vietnam ». Le message que je souhaite faire passer, c’est que bien que vivant loin du pays, nous apprenons le vietnamien et nous l’utilisons''.

Jusqu’au 31 juillet, les jeunes de la diaspora participeront à de nombreuses activités qui leur permettront de mieux comprendre l’histoire et la culture du pays mais aussi à des activités de protection de l’environnement à Ho Chi Minh-Ville et dans le delta du Mékong. - VNA