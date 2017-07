Vientiane, 18 juillet (VNA) – Les journées de la culture et du tourisme du Vietnam se sont ouvertes le 17 juillet au Laos en présence de la vice-présidente de l’Assemblée nationale du Vietnam Tong Thi Phong et du président du Front d'édification nationale du Laos, Saysomphone Phomvihane.

Cérémonie d'ouverture des journées de la culture et du tourisme du Vietnam au Laos. Photo : VNA

Elles présentent au public laotien de beaux paysages, la culture, les habitants, les patrimoines culturels matériels et immatériels du Vietnam reconnus par l’UNESCO.

Il s’agit d’une des activités de célébra​tion du 55e anniversaire des relations diplomatiques bilatérales et du 40e anniversaire de la signature du Traité d'Amitié et de Coopération Vietnam-Laos.

Le 19 juillet prochain, le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme du Vietnam et le ministère de la Culture, de l’Information et du Tourisme du Laos vont organiser à Vientiane un colloque de promotion du tourisme des deux pays.

Le même jour, les journées de la culture et du tourisme du Laos au Vietnam ont eu lieu à Hanoï en l’honneur de ces événements importants.

Au programme: exposition de photos, représentations artistiques… Ces journées se dérouleront le 19 juillet à Thanh Hoa et le 21 juillet à Hai Phong.

Lê Khanh Hai, vice-ministre de la culture, des sports et du tourisme a souligné que ''ces évènements culturels et touristiques permettent aux spectateurs vietnamiens et laotiens et aux amis internationaux de mieux comprendre la culture vietnamienne et laotienne grâce aux représentations artistiques, aux chants, aux danses folkloriques et à l’exposition de photos sur la culture des deux pays. Je suis convaincu qu'ils permettront de consolider et d’intensifier l’amitié, la solidarité spéciale et la coopération intégrale Vietnam-Laos.” - VNA