Le secrétaire du Comité du Parti de Ho Chi Minh-Ville, Dinh La Thang, à la cérémonie d’ouverture des "Journées de Hô Chi Minh-Ville à Osaka 2017". Photo: VNA



Osaka (VNA) – Dans le cadre de sa visite au Japon, le secrétaire du Comité du Parti de Ho Chi Minh-Ville, Dinh La Thang, est allé visiter le 13 avril la préfecture d’Osaka et participer à la cérémonie d’ouverture des "Journées de Hô Chi Minh-Ville à Osaka 2017".

Cet événement de deux jours est organisé pour célébrer le 10e anniversaire de l’établissement des relations d’amitié et de coopération entre Ho Chi Minh-Ville et la préfecture d'Osaka, ainsi que pour contribuer à approfondir les relations de ces deux localités.

Ces journées comprennent de nombreuses activités que sont une exposition photographique sur les réalisations socio-économiques et culturelles de Ho Chi Minh-Ville ainsi que sur les échanges d’amitié entre les peuples des deux pays et les habitants de ces deux localités, une exposition de peintures, des spectacles, des défilés d’ao dai et de chapeau conique du Vietnam.

Le même jour, la délégation de Ho Chi Minh-Ville a été reçue par le gouverneur de la préfecture d’Osaka, Ichiro Matsui, et le maire de la ville d'Osaka, Hirofumi Yoshimura.

Le gouverneur de la préfecture d’Osaka, Ichiro Matsui, a déclaré que les "Journées de Hô Chi Minh-Ville à Osaka 2017" étaient un événement significatif pour approfondir l’amitié entre les deux parties.

De son côté, Dinh La Thang s’est déclaré heureux du développement fructueux des relations entre Ho Chi Minh-Ville et les localités japonaises, dont la préfecture d’Osaka qui coopère étroitement avec la ville vietnamienne dans l'environnement. Il a ensuite déclaré que Ho Chi Minh-Ville accueillerait chaleureusement une délégation d’élèves d’Osaka ​pour visiter la mégapole du Sud en 2017. A cette occasion, il a remercié les autorités d’Osaka pour le soutien accordé aux Vietnamiens vivant, travaillant et étudiant dans cette localité japonaise. -VNA