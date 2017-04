Ouverture de Vietbuild Da Nang et du Festival de l’architecture du Vietnam 2017

Photo: VNA



Da Nang (VNA) - Ayant pour thème "Construction-Matériaux de construction-Architecture-Immobilier et décoration intérieure", les éditions 2017 de l’exposition internationale Vietbuild Da Nang et du Festival de l’architecture du Vietnam ont démarré mercredi dans la plus grande ville du Centre.

Vietbuild Da Nang 2017 réunit environ 180 entreprises et groupes nationaux et étrangers de neuf pays et territoires que sont le Japon, la Malaisie, la Thaïlande, la République de Corée, l'Indonésie, Singapour, Taïwan (Chine) et bien sûr le Vietnam.

Les 600 stands présentent des produits et matériaux de construction pour l’immobilier, des équipements électriques, des portes, des éléments de décoration intérieure…



Le président de l'Association de l'immobilier du Vietnam, Nguyen Tran Nam, a déclaré que Vietbuild Da Nang et le Festival de l’architecture du Vietnam 2017 étaient une bonne occasion pour les entreprises et localités vietnamiennes et étrangères de se rencontrer et de trouver de nouveaux partenaires, contribuant à promouvoir le commerce et à accélérer le développement du secteur de la construction.



Dans le cadre de ces événements, des séminaires sur les matériaux de construction, de nouveaux produits et des technologies avancées, un forum d’entreprises, ainsi qu'une cérémonie de remise du Prix national d'architecture 2016 et des programmes artistiques... sont prévus.

Clôture le 23 avril. -VNA