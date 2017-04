Ouverture de la Vietnam Expo 2017

La 27e foire commerciale internationale du Vietnam​ (Vietnam Expo 2017) a été inaugurée le 19 avril à Hanoi.



Hanoï (VNA) – Placé sous le thème "Renforcement de la connectivité économique régionale et internationale", la 27e foire commerciale internationale du Vietnam​ (Vietnam Expo 2017) a été inaugurée ce 19 avril au Centre international des expositions de Hanoï (91, rue Trân Hung Dao, arrondissement de Hoan Kiêm).

Il s’agit d’une des activités importantes de promotion du commerce à l’occasion de l’Année de l’APEC Vietnam 2017, et aussi d’une "passerelle commerciale" entre le Vietnam et d’autres nations de la région et du reste du monde.

La Vietnam Expo, qui est organisée annuellement par le ministère de l’Industrie et du Commerce, en coopération avec la compagnie par actions de publicité et des foires (Vinexad), est un événement commercial efficace, apportant de grandes valeurs économiques aux organisations, entreprises et individus vietnamiens comme étrangers.

Selon le comité d’organisation, cette foire, qui comprendra près de 600 stands, devrait attirer plus de 500 entreprises venues de 23 pays et territoires. ​Des entreprises de Russie, du Japon, d’Inde, du Laos, de Thaïlande… sont sur place.

Sont exposés des produits électriques, électroniques, boissons, produits agricoles et agroalimentaires, cosmétiques, matériaux de construction, énergies renouvelables, textile-habillement, articles de consommation courante...

La République de Corée a été choisie pour la deuxième fois consécutive comme pays d'honneur de cette édition 2017. Cent-trente entreprises de ce pays d’Asie de l’Est présenteront leurs produits des secteurs de l’électronique-électrique, des cosmétiques, des jouets, de l’alimentation, des produits laitiers... Il s’agit de produits figurant dans la liste des marchandises d’origine ​sud-coréennes bénéficiant d’une réduction voire d’une exonération de taxe douanière dans le cadre de l’accord de libre-échange entre les deux pays.

A noter que la République de Corée est l’un des trois premiers partenaires commerciaux du Vietnam ainsi que le plus grand investisseur étranger dans le pays avec 50 milliards de dollars de capitaux d’investissement.

Dans le cadre de la foire, ont lieu également une série d’activités de promotion du commerce, dont le forum de promotion des exportations vietnamiennes. -VNA