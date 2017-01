Ouverture de la rue florale Nguyên Huê 2017 à Ho Chi Minh-Ville

Les délégués coupent la bande d'inauguration de la rue florale Nguyen Huê. Photo: VNA

Ho Chi Minh-Ville (VNA) - La rue florale Nguyen Huê 2017 ayant pour thème "La ville portant le nom de l'Oncle Hô - Aspiration brillante" a été inaugurée mercredi soir (28e jour du 12e mois lunaire), en présence de Mme la présidente de l'Assemblée nationale du Vietnam Nguyen Thi Kim Ngan.

La rue de fleurs, longue de 720m, emprunte les rues Lê Thánh Tôn à Tôn Duc Thang. Entre Lê Loi et Nguyên Huê, trois segments principaux sont baptisés : "Printemps sur la ville portant le nom de l'Oncle Hô", "Ville civilisée et moderne" , "Aspiration brillante".

Le début du segment "Printemps sur la ville portant le nom de l'Oncle Hô" qui est l'entrée de cette rue florale, comprend une centaine de lanternes. La zone où se situe la statue du Président Hô Chi Minh est décorée de fleurs et pots d'abricotiers. En outre, une paire de poule et de coq et leur couvée de 15 poussins, en fer, sont également installés à l'entrée de la rue pour marquer l'Année du ​Coq, 2017. Ils font de 0,6m à 3,5m de hauteur.

Le segment "Aspiration brillante" se distingue par un paysage spécial et de nombreux types de fleurs importées. L'élément majeur de ce segment ​est un lac de lotus de 18 m de long et de 6 m de large en verre trempé, entouré de lampes LED.

Des photographies sont également projetées sur des écrans géants. Les visiteurs peuvent également découvrir des dessins 3D en utilisant leur smartphone.

La rue florale Nguyen Huê restera ouverte jusqu'au 31 janvier, soit le 4e jour du premier mois lunaire). -VNA