Ouverture de la Journée des livres à la bibliothèque nationale du Vietnam

Hanoi (VNA) - La Journée des livres 2017 ayant pour thème "Livres, connaissances et développement social" a été inaugurée le 20 avril dans la bibliothèque nationale du Vietnam.

Cet événement est placé sous les auspices des ministères de la Culture, des Sports et du Tourisme, de l’Information et des Communications, de l’Education et de la Formation, de la Commission centrale de Propagande et de l’Education du Parti communiste du Vietnam, et de l’Union centrale de la Jeunesse communiste Hô Chi Minh.



Il s’agit d’une activité célébrant la Journée du livre du Vietnam (21 avril), la Journée du livre et du droit d’auteur (23 avril) et le 100e anniversaire de la fondation de la bibliothèque nationale du Vietnam.



L’évènement a pour but de mettre en valeur les livres, d’affirmer le rôle, la position et l'importance des livres dans la vie sociale, ainsi qu’à encourager et à développer la culture de la lecture, tout en honorant les efforts des acteurs impliqués dans l'édition de livres comme les auteurs, les éditeurs et les distributeurs, selon la directrice de la bibliothèque nationale du Vietnam, Kiêu Thuy Nga.



De nombreuses activités se dérouleront dans le cadre de l’événement dont l’exposition d’archives "Livres, connaissances et développement social", des échanges les auteurs des ouvrages primés par l’Association des éditeurs du Vietnam, des concours de dessins sur le thème "Civilisation urbaine", lectures d’histoires en vietnamien et en anglais pour les enfants... - VNA