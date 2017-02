Ouverture de la fête ​"Les couleurs du printemps dans l’ensemble du pays 2017​"

Hanoï (VNA) - La fête ​"Les couleurs du printemps dans les quatre coins du pays 2017" a lieu les 4 et 5 février (soit les 8e et 9e jour du 1er mois lunaire) au Village culturel et touristique des ethnies du Vietnam, à D​ong Mo, en banlieue de Hanoï.

Le président Tran Dai Quang participe à la fête ​"Les couleurs du printemps dans les quatre coins du pays 2017". Photo: VNA



Cette activité annuelle attire cette année 16 ethnies venues de 13 villes et provinces, qui représentent les ethnies et régions de l’ensemble du pays, outre des Vietnamiens venus de plus de 20 pays et territoires.

Présent à cet événement, le président Tran Dai Quang a adressé ses vœux de Nouvel an aux minorités ethniques. Il a souligné que cette fête était l’occasion pour présenter les réalisations dans la préservation et la valorisation des valeurs culturelles nationales, les fêtes et les coutumes originales de chaque ethnie, ainsi que pour favoriser les rencontres entre les ethnies minoritaires.

Le chef de l'Etat a exprimé ​le souhait que les patriarches villageois, artisans, dignitaires religieux et représentants des ethnies continuent de valoriser leur rôle pour sensibiliser ​la population, en particulier les jeunes générations, à la mise en œuvre des politiques ethniques du Parti et de l’Etat.

Dans une ambiance festive, le président Tran Dai Quang a participé aux jeux populaires et à un rite de l’ethnie Thai de la province de Dien Bien (Nord).

Cette fête a pour objectif de préserver et de valoriser les us et coutumes de chaque ethnie à l'occasion du Têt, de participer à édifier et à renforcer le bloc de grande union nationale. Elle vise aussi à varier les activités culturelles et artistiques durant les jours du Têt traditionnel tout en promouvant le Village culturel et touristique des ethnies du Vietnam, une destination attrayante pour les touristes vietnamiens comme étrangers. -VNA