Ouverture de la Fête de l’hiver à Sa Pa

La Fête de l’hiver a été inaugurée le 24 décembre dans le bourg de Sa Pa, province de Lao Cai (Nord). Photo: internet



Lao Cai (VNA) - En réponse à l’Année nationale du tourisme 2017-Lao Cai-Tây Bac, la Fête de l’hiver a été inaugurée le 24 décembre dans le bourg de Sa Pa, province de Lao Cai (Nord).

Organisée par le Service de la Culture, des Sports et du Tourisme de la province, elle comprend de nombreuses activités attrayantes telles que cérémonie d’ouverture avec un programme artistique spécial, jeux folkloriques, présentation de costumes traditionnels, foire gastronomique, exposition de photos et peintures sur la neige à Sa Pa...



En particulier, les touristes auront l’occasion de participer à un espace de neige artificielle.



Cet évènement permettra de promouvoir l’image et les potentiels touristiques de Lao Cai en vue d’attirer davantage de visiteurs et d’investisseurs sur ce site touristique.

Avec sa multitude d’atouts tant humains que paysagers, la province montagneuse de Lào Cai tient une place de choix parmi les sites touristiques du pays. Les circuits à la découverte des villages à Sa Pa, Bac Hà, Muong Khuong, Bat Xat et Bao Yên sont les plus prisés.



La province de Lào Cai abrite 16 ethnies minoritaires. Chacune a ses propres us et coutumes, un aspect qui intéresse particulièrement les touristes.



Côté fêtes, Lào Cai a aussi beaucoup à offrir. Selon le président du Service provincial de la culture, des sports et du tourisme, Hà Van Thang, sa localité compte chaque année près de 40 fêtes, dont nombre ont lieu au printemps. En dehors des cérémonies de culte des divinités et de commémoration des héros nationaux ou locaux, il existe également des jeux et réjouissances qui favorisent les contacts humains.



Le Premier ministre a récemment approuvé le plan global de développement touristique dans le district de Sa Pa, qui ​a pour objet de construire une zone de tourisme de niveau national, à promouvoir des produits touristiques distingués et de haute qualité, ainsi qu'à attirer environ 5,2 millions de visiteurs d'ici à 2030.

Selon ce plan, la zone touristique de Sa Pa, située dans le district éponyme, dont son noyau occupera 1.500 hectares.

Cette localité se con​sacre désormais à l’exploitation de produits touristiques particuliers que sont​ la découverte de la nature, l'écotourisme montagnard, et la découverte de la culture des ethnies locales.

En outre, seront également développés le tourisme spirituel associé au réseau de pagodes et de temples, le tourisme associé ​aux fêtes et festivals, le tourisme commercial associé aux activités commerciales dans les zones frontalières, et le tourisme d'aventure.

Le district de Sa Pa développera l'écotourisme associé à l'éducation environnementale au Parc national de Hoàng Liên, dans la zone de conservation de la nature de Bat Xat, le tourisme communautaire dans les villages de Cat Cat, Lao Chai, Dên, Nâm Cang, Lung Pô II…, ainsi que des destinations touristiques dans la vallée de Muong Hoa, la chute d'eau de Bac, les grottes de Tà Phin, de Muong Vi, la tour du drapeau de Lung Po… -VNA