Nouvelle ruralité: Phu Quy, le 2e district insulaire du pays répondant aux critères

Binh Thuân (VNA) - Phu Quy est devenu le 2e district insulaire du pays à satisfaire aux critères de la Nouvelle Ruralité, après celui de Cô Tô de la province de Quang Ninh (Nord), a annoncé lundi 26 décembre la province de Binh Thuân (Centre) lors d’une cérémonie.

Exploitation des produits aquatiques, atout du district insulaire de Phu Quy. Photo: Quân dôi nhân dân

Il s'agit également du premier district de la province de Binh Thuân répondant aux normes de la Nouvelle Ruralité.

Cette performance est rendue possible grâce à la construction d’infrastructures socio-économiques qui ont contribué à changer sa physionomie.



Lors de la période 2010-2015, le district insulaire de Phu Quy a mobilisé un fonds venu de la province, du district, des communes et des habitants eux-mêmes pour atteindre les normes de la Nouvelle ruralité.



Actuellement, le taux de foyers pauvres du district de Phu Quy ​est de seulement 0,9%​; 100% des foyers ont l’accès au réseau d’électricité et à l’eau potable​; 90% des routes rurales en mauvais état ont été remplacées par des voies bétonnées​; 14 ​des 16 écoles ont atteint les normes nationales.



Le même jour, le comité populaire de Binh Thuân a mis en chantier sur l’île de Phu Quy une zone d​e protection contre les typhons ​réservé​e aux navires de pêche, d’un​ montant d’investissement de 544 milliards de dôngs, au service d'une flotte de plus de 1.000 navires de pêche ​de 600 CV. - VNA