Nouvel espace d’assistance aux projets de start-up à Hanoï

Cérémonie d'inauguration de The Vuon - Luxury Garden Office, le 29 juin à Hanoï. Photo : CVN



Hanoï (VNA) - The Vuon - Luxury Garden Office, un espace de travail commun haut de gamme destiné aux travailleurs indépendant (« freelancers »), aux groupes de start-up et aux hommes d’affaires étrangers a été inauguré le 29 juin à Hanoï.



Doté une superficie de 1.300 m², situé au 3e étage de l’immeuble D2 - Giang Vo (Hanoï), The Vuon - Luxury Garden Office a nécessité un investissement de plus de 120 milliards de dôngs. À côté d’offrir des espace de travail haut gamme, The Vuon - Luxury Garden Office est doté également d’une salle de conférence d’une capacité de plus de 150 places.

Dans la salle de conférence d’une capacité de plus de 150 places. Photo : CVN



« Au Vietnam, The Vuon - Luxury Garden Office est la première adresse où l’on aide gratuitement des start-up dans la levée de fonds. L’objectif est de les aider à déployer facilement leurs idées», a informé Hà Anh Tuân, président du conseil d’administration de The Vuon - Luxury Garden Office.Chaque année, The Vuon - Luxury Garden Office envisage d’organiser plus de 300 colloques et conférences afin d’orienter les projets de start-up.Pour les plus amples informations, consultez : http://www.thevuon.vn ou http://www.facebook.com/TheVuonOffice. -CVN/VNA