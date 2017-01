Nouvel An lunaire: Marché forain des Vietnamiens à Paris

Achat pour le Têt traditionnel. Photo: VNA.

Paris (VNA) - Un marché forain annuel a ouvert ses portes les14 et 15 janvier derniers dans ​le département du Val-de-Marne en région Île-de-France, ​pour la communauté vietnamienne y résidant.

De​s marchandises typiques du pays ont été vendues comme riz, «banh trang» (galette de riz), «bun» (vermicelles de riz), «banh chung» (gâteau carré de riz gluant farci de viande et de haricots verts), «banh tet» (gâteau de riz gluant en forme cylindrique), thé, café, liseron d'eau, épinard de Malabar, pérille de Nankin, feuilles de bananier, etc. En outre, les stands de fleurs de pêcher et d’abricotier ont attiré non seulement ​des Vietnamiens mais également ​des ​Français.

Une bonne opportunité pour les Vietnamiens résidant à Paris de déguster des plats traditionnels comme «pho bo» (soupe de nouilles de riz au bœuf), «banh cuôn de Thanh Tri» (raviolis au porc de Thanh Tri), «bun ôc» (soupe de vermicelles au bulot), «bun bo Huê» (soupe épicée de pâtes de riz au bœuf de Huê), etc.

Les visiteurs ont également assister à plusieurs interprétations artistiques animées empreintes de l’identité culturelle du Vietnam. -NDEL/VNA